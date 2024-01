Un indiano e un australiano sulla strada di Bolelli/Vavassori: chi sono gli avversari della finale

Sarà una Finale tra uomini di esperienza quella del doppio maschile tra le coppie Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden quella del doppio maschile degli Australian Open 2024. Il nuovo duo formato dall’emiliano, classe ’85, e il 28enne piemontese lancia il guanto di sfida al duo, n.2 del seeding del tabellone australiano.

L’indiano e l’aussie, infatti, sono tra le coppie migliori del circuito e potranno fregiarsi del primato della classifica a partire dal prossimo lunedì. In particolare, sorprende l’eccezionale longevità di Bopanna, che nonostante le 43 primavere prosegue nel proprio percorso agonistico e il suo obiettivo è sempre lo stesso: centrare il titolo in un Major, dopo le Finali perse agli US Open del 2010 e dell’anno passato, in coppia in quest’ultimo caso con Ebden.

Un duo, dunque, di grande rilievo che si è composto all’inizio del 2023. Un sodalizio fortunato, visto il titolo nel Masters1000 di Indian Wells, con l’indiano che è diventato il più “anziano” campione Masters di sempre. I due hanno anche raggiunto l’ultimo atto a Madrid. Si sono poi spinti alla semifinale di Wimbledon e, come detto, alla Finale a Flushing Meadows, venendo sconfitti da Joe Salisbury e Rajeev Ram.

Nell’autunno scorso vanno annotati altri riscontri considerevoli: Finali a Shanghai e a Parigi-Bercy, la loro quarta finale Masters della stagione. Due grandi piazzati, che aspirano a sbloccarsi alla voce “Successo Slam”.

