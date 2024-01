Trofeo Pollença 2024, Pelayo Sanchez conquista il successo allo sprint su Mayrhofer

Pelayo Sanchez è il vincitore del Trofeo Pollença-Port d’Andratx. Il ventitreenne della Movistar riesce a fare sua la ventunesima edizione della corsa spagnola, parte del Challenge di Maiorca, battendo in uno sprint ristretto Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling); alle loro spalle Aleksandr Vlasov, che coglie il terzo podio negli ultimi quattro giorni. Decimo posto per Alberto Bettiol (EF Education-Easypost)

Prime fasi di gara che provocano un po’ di maretta tra una caduta, con nessun corridore che fortunatamente patisce conseguenze, ed un primo tentativo di fuga andato a vuoto. Il secondo è quello buono con Sebastian Niehues (Rembe Pro Cycling Team Sauerland), Dylan Vandenstorme (Team Flanders-Baloise), Hugo Scala Jr. (Project Echelon Racing), Idor Andersen (Uno-X Mobility), Jonas Gregaard (Lotto Dstny) e Cole Kessler (Lidl-Trek Future Racing).

I sei raggiungono sei minuti di vantaggio, mentre dietro è la Bora-Hansgrohe a fare l’andatura. Piano piano il tentativo perde componenti, con Niehues che si stacca e Scala che rimane attardato per una caduta, mentre verso il Coll de Puig Major perdono contatto anche Kessler e Vandenstorme.

Sul Col de la Pedrissa provano a muoversi un gruppetto, tra cui Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) ed Igor Arrieta (UAE Team Emirates). Che sono protagonisti negli ultimi quaranta chilometri: dopo aver raggiunto i primi due, è proprio il giovane spagnolo ad andarsene da solo in discesa, approfittando di un momento di stanca del gruppo. Arrieta guadagna una trentina di secondi, ma sul Coll de sa Gramola vede arrivare alle sue spalle Van Eetvelt, che prova a staccarlo ai -11.

Il belga assapora la doppietta, ma lo spagnolo si porta alle sue spalle con una gran discesa, buttando però via tutto con una caduta in una curva stretta, mentre Van Eetvelt viene poi ripreso da un gruppetto di una decina di corridori nel finale. Soler prova ad anticipare la volata, ma viene ripreso da Marius Mayrhofer, l’uomo più veloce in gruppo, che è costretto a fare una volata assai lunga; Pelayo Sanchez gli rimane a ruota e lo passa ai 150 metri dal traguardo, conquistando così il secondo successo in carriera.

Foto: LaPresse