Ciclismo, Vlasov e McNulty ancora beffati al Trofeo Serra Tramuntana: vince Lennert Van Eetvelt

Aleksandr Vlasov e Brandon McNulty nuovamente battuti nel secondo appuntamento del Challenge di Maiorca. Così come al trofeo Calvià, il russo della Bora-Hansgrohe e lo statunitense della UAE Team Emirates completano nuovamente il podio del Trofeo Serra Tramuntana; se mercoledì erano stati battuti dal vincitore di giornata Simon Carr, oggi è l’interessante belga Lennert Van Eetvelt a prendersi la vittoria, la seconda in carriera dopo una tappa del Sibiu Tour dello scorso anno.

Nelle prime fasi di gara, oltre i primi tentativi velleitari, da segnalare la brutta caduta di Marc Clauss (Team Storck-Metropol Cycling) trasportato in ospedale tramite l’ambulanza. Tra gli uomini più attivi nella prima ora c’è Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), ma non riesce a portare via la fuga giusta.

Che nasce attorno ai 95 chilometri dal traguardo: sono Alexis Renard (Cofidis), Baptiste Planckaert (Intermarché-Wanty), Jonas Greegard (Lotto-Dstny), Sebastian Mora (Burgos-BH), Dylan Vandenstorme (Team Flanders-Baloise), Louis Ledert (Lidl-Trek), Samuel Boardman (Project Echelon Racing) ed un carico Andrea Garosio (Team Polti Kometa) a prendersi oltre tre minuti di vantaggio. L’UAE Team Emirates si incarica dell’inseguimento avvicinandosi in vista del Coll de Soller, dove rimane il solo Gregaard che scollina da solo. Ma per lui c’è poca speranza, venendo ripreso in discesa.

Proprio lì si forma un drappelletto di dieci uomini. con McNulty, Vlasov ed una nutrita componente della EF Education-Easypost con Alberto Bettiol, Rui Costa, Lukas Nerurkar, James Shaw e Simon Carr. I britannici provano a lanciare Carr, ma senza successo, così rimangono in diciannove in avanti. Vlasov rompe così gli indugi sul Coll de Puig Major e, dopo una comparsata di Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling) rimangono con lui McNulty ed uno stoico Van Eetvelt; il loro margine si amplia fino ad un minuto e si arriva in volata. Lo statunitense della UAE Team Emirates è il primo a partire, ma si pianta negli ultimi metri, con il belga della Lotto-Dstny che può festeggiare la prima vittoria stagionale.

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert