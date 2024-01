Snowboardcross, Moioli chiude prima nelle qualificazioni di St. Moritz. Cinque azzurri alle fasi finali

Si sono concluse poco fa sulla pista di St. Moritz (Svizzera) le qualificazioni maschili e femminili della terza gara di snowboardcross valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Andiamo a vedere chi è riuscito a strappare il pass per le fasi finali di domani (in programma alle ore 12:00).

Molto bene in campo femminile l’azzurra Michela Moioli, autrice del miglior tempo complessivo di qualificazione con 1:11.73. Seconda la statunitense Stacy Gaskill a 0.87 dalla vetta e terza la ceca Eva Adamczykova a 1.62. In casa Italia, oltre a Moioli ha poi conquistato il biglietto per le fasi finali anche Sofia Groblechner (13ma a 3.47), mentre sono uscite di scena Caterina Carpano (20ma a 6.96) e Marika Savoldelli (DNF). Non è invece partita Sofia Belingheri, così come anche la statunitense Lindsey Jacobellis.

In campo maschile il miglior tempo è stato fatto segnare dal canadese Eliot Grondin (1:04.96). Per quanto riguarda gli italiani, in tre sono riusciti a conquistare il pass per le fasi finali, ovvero Omar Visintin, 15° a 2.59 dalla vetta, Tommaso Leoni, 17° a 2.66, e Lorenzo Sommariva, 20° a 2.90. Eliminati invece Michele Godino, 35° a 4.11 da Grondin, Devin Castello, 44° a 4.57, Niccolò Colturi, 53° a 5.37, Matteo Menconi, 58° a 7.69, e Luca Abbati, 59° a 9.41.

Foto: LaPresse