Tour de Ski oggi, 15 km mass start Davos 2024: orari 6 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguirà oggi, sabato 6 gennaio, in Val di Fiemme, in Italia, il Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, continuerà con la 15 km mass start in tecnica classica.

Alle ore 11.30 inizieranno le donne, mentre alle ore 15.25 scatteranno gli uomini. Per l’Italia saranno al via delle gare distance odierne otto azzurri: tra le donne saranno in gara due italiane, mentre tra gli uomini saranno alla partenza sei elementi. Per la gara maschile diretta tv su Eurosport 1 HD e diretta streaming su Rai Play 2, eurosport.it e discovery+.

La gara femminile sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD e su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 2, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il programma odierno con gli orari del Tour de Ski 2024 valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

CALENDARIO TOUR DE SKI OGGI

Sabato 6 gennaio 2024 – Val di Fiemme (Italia)

11.30 Mass Start 15 km tc femminile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

15.25 Mass Start 15 km tc maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli uomini Eurosport 1 HD, per le donne Eurosport 2 HD e Rai Sport HD.

Diretta streaming: per le donne Rai Play, eurosport.it, discovery+, per gli uomini Rai Play 2, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: per uomini e donne OA Sport.

STARTLIST 15 KM MASS START TC FEMMINILE

1 DIGGINS Jessie USA

2 SVAHN Linn YC SWE

3 NISKANEN Kerttu FIN

4 SUNDLING Jonna SWE

5 HENNIG Katharina GER

6 WENG Heidi NOR

7 KARLSSON Frida YC SWE

8 SLIND Astrid Oeyre YC NOR

9 HAGSTROEM Johanna SWE

10 CARL Victoria GER

11 RIBOM Emma YC SWE

12 PARMAKOSKI Krista FIN

13 BRENNAN Rosie USA

14 EIDUKA Patricija LAT

15 STADLOBER Teresa AUT

16 CLAUDEL Delphine FRA

17 ILAR Moa SWE

18 BERGANE Margrethe U23 NOR

19 LAUKLI Sophia USA

20 KYLLONEN Anne FIN

21 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

22 JANATOVA Katerina CZE

23 LOHMANN Lisa GER

24 GANZ Caterina ITA

25 HENRIKSSON Sofia SWE

26 KAELIN Nadja U23 SUI

27 COMARELLA Anna ITA

28 STEINER Desiree SUI

29 RYYTTY Vilma U23 FIN

30 MYHRVOLD Mathilde NOR

31 SMITH Samantha U23 USA

32 INGESSON Lisa U23 SWE

33 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

STARTLIST 15 KM MASS START TC MASCHILE

1 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

2 CHANAVAT Lucas FRA

3 DOENNESTAD Henrik NOR

4 CHAPPAZ Jules FRA

5 NYENGET Martin Loewstroem YC NOR

6 VALNES Erik NOR

7 LAPALUS Hugo YC FRA

8 CYR Antoine CAN

9 MOCH Friedrich GER

10 KLEE Beda SUI

11 ANGER Edvin U23 SWE

12 PELLEGRINO Federico ITA

13 JENSSEN Matz William U23 NOR

14 BURMAN Jens SWE

15 VERMEULEN Mika AUT

16 GOLBERG Paal NOR

17 JENSSEN Jan Thomas NOR

18 SCHELY Theo FRA

19 FAEHNDRICH Cyril SUI

20 POROMAA William SWE

21 HALFVARSSON Calle SWE

22 LAPIERRE Jules FRA

23 HYVARINEN Perttu FIN

24 LINDHOLM Remi FIN

25 PATTERSON Scott USA

26 BABA Naoto YC JPN

27 NOECKLER Dietmar ITA

28 VUORELA Markus YC FIN

29 BERGLUND Gustaf SWE

30 BARP Elia U23 ITA

31 HAEGGSTROEM Johan SWE

32 DAPRA’ Simone ITA

33 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

34 HIROSE Ryo YC JPN

35 BOURDIN Remi U23 FRA

36 JOHANSSON Leo SWE

37 McMULLEN Zanden U23 USA

38 SALVADORI Giandomenico ITA

39 GISSELMAN Truls U23 SWE

40 VENTURA Paolo YC ITA

41 LEVEILLE Olivier U23 CAN

42 MANIFICAT Maurice YC FRA

43 BOEGL Lucas GER

44 YOUNG Andrew GBR

45 RUUSKANEN Arsi FIN

46 FELLNER Adam CZE

47 KOVALYOV Vladislav YC KAZ

48 ALEV Alvar Johannes EST

49 KARPOV Fedor KAZ

50 ROJO Imanol YC ESP

51 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

52 DANIELSSON Emil U23 SWE

53 DE CAMPO Seve AUS

54 EVENSEN Ansgar NOR

55 GRIDIN Nikita KAZ

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...