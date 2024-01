Tennistavolo, Europei U21 Skopje 2024: azzurrini eliminati in tutti i tabelloni

Sono proseguiti oggi gli Europei Under 21 2024 di tennistavolo, in corso a Skopje, in Macedonia del Nord: si è completata la seconda fase a gironi dei tornei di singolare, mentre è continuata la fase ad eliminazione diretta dei tornei di doppio. Fuori in tutte le specialità i 3 italiani in gara, Nicole Arlia, Tommaso Giovannetti ed Andrea Puppo.

Nel Gruppo B del singolare femminile Nicole Arlia, testa di serie numero 2, è stata battuta dalla francese Elise Pujol per 1-4 (9-11, 11-9, 9-11, 5-11, 8-11): l’azzurrina ha chiuso il raggruppamento al terzo posto, non riuscendo a qualificarsi per gli ottavi.

Nel Gruppo G del singolare maschile Tommaso Giovannetti, già eliminato ieri, oggi ha ceduto all’inglese Connor Green per 3-4 (11-9, 5-11, 9-11, 6-11, 13-11, 11-6, 7-11), terminando il girone al quarto ed ultimo posto, mentre nella stessa specialità nel Gruppo E Andrea Puppo, già eliminato e poi infortunatosi ieri, ha rinunciato a disputare l’incontro con il tedesco Andre Bertelsmeier, che così ha vinto a tavolino.

Nel doppio maschile, sempre a causa del citato infortunio, Andrea Puppo si è ritirato dal torneo, dove faceva coppia con il portoghese Tiago Abiodun, lasciando strada ai cechi Simon Belik e Adam Stalzer, che sono approdati così ai quarti di finale senza giocare.

Nel doppio femminile Nicole Arlia, in coppia con la romena Ioana Singeorzan, è stata battuta negli ottavi di finale dalla coppia tutta francese composta da Leana Hochart ed Elise Pujol, che si sono imposte col netto score di 0-3 (6-11, 7-11, 6-11).

Nel doppio misto Nicole Arlia, in coppia con il romeno Andrei Istrate, negli ottavi ha superato i tedeschi André Bertelsmeier e Sophia Klee per 3-0 (11-7, 11-8, 11-7), ma poi nei quarti è stata battuta dai polacchi Maciej Kubik ed Anna Brzyska per 1-3 (11-8, 6-11, 4-11, 5-11).

Foto: comunicato stampa FITET