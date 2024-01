Tennis, Djokovic infortunato? Il parere di Kyrgios e la possibile causa

Novak Djokovic ha perso contro l’australiano Alex de Minaur alla United Cup, competizione per Nazionali tennistiche in corso di svolgimento tra Sydney e Perth. Il numero 1 al mondo ha ceduto contro il padrone di casa, dopo che all’esordio aveva regolato il ceco Jiri Lehecka. Una battuta d’arresto davvero inattesa per il fuoriclasse serbo, che non è parso nella miglior condizione fisica e che si avvicina con qualche incertezza agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 14 gennaio sul cemento di Melbourne.

Novak Djokovic sta facendo i conti con un infortunio al polso destro. Una criticità fisica che potrebbe essere figlia del continuo cambio di palle, almeno secondo Nick Kyrgios, come ha scritto in un post pubblicato su X: “Il cambio di palline ogni settimana ha finalmente intaccato il polso di Novak. L’ATP deve fare qualcosa per risolvere questo problema. I giocatori soffrono continuamente“.

L’ATP starebbe lavorando per uniformare le palle nei vari tornei del tour: una per il cemento, una per l’erba e una per la terra battuta. Kyrgios sta chiedendo alla ATP di accelerare i tempi per risolvere il problema. Le lamentele erano emerse soprattutto durante gli ultimi tornei in terra asiatica, dove ogni torneo utilizzava palle differenti.

Foto: Lapresse

