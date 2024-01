Tabellone ATP Adelaide 2024: subito una rivincita per Arnaldi, Musetti potrebbe pescare il giustiziere di Nadal

Una possibile rivincita. Ci proveranno Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, presenti nel tabellone principale dell’ATP250 di Adelaide (Australia). La prima settimana di incontri del 2024 non ha riservato le soddisfazioni che si speravano, ma il tennis offre sempre chance per provare a fare meglio.

Tra i tre, a fare meglio è stato Arnaldi, spintosi ai quarti di finale dell’ATP250 di Brisbane, dove il ligure ha dovuto fare i conti con una versione convincente del russo Roman Safiullin. L’allievo di Alessandro Petrone, dunque, si augura di aver sensazioni migliori in quest’altro evento a cui prenderanno parte, sviluppando meglio il suo gioco con il servizio e il dritto.

Risponderanno all’appello lo statunitense Tommy Paul, il cileno Nicolas Jarry, l’altro americano Sebastian Korda, gli argentini Baez ed Etcheverry, il ceco Jiri Lehecka e gli australiani Alexei Popyrin e Jordan Thompson. Popyrin porta inevitabilmente il pensiero alla Finale di Coppa Davis, dove Arnaldi seppe imporsi in un match molto tirato. Vedremo se ci sarà un remake, di sicuro l’incrocio con Marton Fucsovics sarà accattivante, dopo quello accaduto a Brisbene.

Parlando di Thompson, l’aussie ieri si è reso protagonista di una grande prestazione a Brisbane contro Rafael Nadal, sconfitto dopo tre match-point non sfruttati. Dovranno tenerne conto gli azzurri al via, specie Musetti per il tabellone. La prestazione del toscano a Hong Kong ha posto l’accento sulle criticità tecniche e caratteriali del suo tennis. Si spera di avere da parte sua un cambio di passo. In riferimento a Sonego, le prestazioni in United Cup sono state buone dal punto di vista caratteriale, ma meno in fatto di esecuzione dei colpi.

ATP ADELAIDE 2024

(1) Paul, Tommy USA vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

McDonald, Mackenzie USA vs Kecmanovic, Miomir SRB

Qualifier/Special Exempt vs (5) Baez, Sebastian ARG

(4) Musetti, Lorenzo ITA vs Bye

Thompson, Jordan AUS vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Hijikata, Rinky AUS vs Evans, Daniel GBR

Qualifier/Special Exempt vs (8) Bublik, Alexander KAZ

(6) Etcheverry, Tomas Martin ARG vs Shevchenko, Alexander RUS

(WC) O’Connell, Christopher AUS vs Nishioka, Yoshihito JPN

Hanfmann, Yannick GER vs Sonego, Lorenzo ITA

Bye vs (3) Korda, Sebastian USA

(7) Lehecka, Jiri CZE vs Popyrin, Alexei AUS

Lajovic, Dusan SRB vs (WC) Kokkinakis, Thanasi AUS

Arnaldi, Matteo ITA vs Fucsovics, Marton HUN

Bye vs (2) Jarry, Nicolas CHI

Foto: LaPresse

