Superbike, Bulega al comando nella prima giornata di test privati a Portimao. Presenti anche Bagnaia e Valentino Rossi!

Ieri il circuito di Portimao ha ospitato la prima giornata di test privati della Superbike in vista del Gran Premio d’Australia (23-25 febbraio) a Phillip Island che inaugurerà il Mondiale 2024. Lo spettacolare tracciato lusitano ha accolto i piloti che prenderanno parte al massimo campionato riservato alle derivate di serie, ma hanno sfruttato l’occasione anche alcuni centauri di MotoGP per allenarsi in preparazione alla nuova stagione.

Sui saliscendi dell’Algarve hanno girato infatti i ducatisti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, oltre al nuovo portacolori della Honda Luca Marini e a suo fratello Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo, in qualità di ambassador Yamaha, è tornato a condividere una delle piste del Motomondiale con i suoi piloti dell’Academy due anni dopo il ritiro di fine 2021.

Il 44enne di Tavullia ha accumulato 49 tornate in sella alla sua R1, firmando come miglior tempo personale un 1’44″7 e pagando meno di due secondi rispetto al crono siglato dal campione iridato in carica “Pecco” Bagnaia in 1’43″0 sulla Panigale V4S. Gli altri protagonisti azzurri della classe regina si sono inseriti tra l’1’43″3 e l’1’43″7 (incluso Celestino Vietti, top rider di Moto2), mentre i fratelli Marc e Alex Marquez hanno girato a Portimao insieme agli altri ma senza transponder.

Tempi ovviamente più lenti e non paragonabili ai riscontri cronometrici registrati dai piloti della Superbike con le moto che prenderanno parte al Mondiale. Nicolò Bulega ha confermato gli ottimi segnali dei test ufficiali di Jerez, stampando la miglior prestazione di giornata in 1’39″9 appena davanti alla BMW di Toprak Razgatlioglu e alla Yamaha di Jonathan Rea. Solo ottavo il campione del mondo Alvaro Bautista con quasi 8 decimi di gap rispetto al suo nuovo compagno di squadra.

Foto: Lapresse