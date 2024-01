Sport in tv oggi (giovedì 4 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 4 gennaio: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, la pallanuoto con gli Europei, gli sport invernali con sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e slittino naturale, il calcio con la Coppa Italia, il volley con la Coppa Italia e molto altro.

Scatteranno oggi in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile: in acqua quest’oggi la Division I, composta dai Gironi A e B. L’Italia, inserita nel Girone B, giocherà a Zagabria alle ore 17.00 contro la Georgia.

Nello stesso raggruppamento dell’Italia, alle ore 19.00, si affronteranno Ungheria e Grecia, mentre per quanto concerne il Girone A, che invece si disputa a Ragusa, si scontreranno alle ore 17.00 Montenegro e Francia ed alle ore 20.15 Spagna e Croazia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 4 gennaio

00.00 Tennis, WTA 250 Auckland: ottavi – WTA TV

02.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: ottavi – in alternanza con gli altri tornei Sky Sport Tennis e fino alle 13.30 anche Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Go, Now, WTA TV

02.00 Tennis, ATP 250 Brisbane: ottavi (4° match dalle 02.00, non prima delle 09.30 Nadal-Kubler) – in alternanza con gli altri tornei Sky Sport Tennis e fino alle 13.30 anche Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

07.00 Tennis, ATP 250 Hong Kong: ottavi – in alternanza con gli altri tornei Sky Sport Tennis e fino alle 13.30 anche Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Go, Now, Tennis TV

07.30 Tennis, United Cup: Francia-Norvegia – SuperTennis HD, SuperTenniX

10.30 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 15 km short individual maschile – Eurovision Sport

10.45 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Davos: pursuit tc femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

11.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: qualificazioni NH HS 98 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: NH HS 98 femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+.

13.00 Sci di fondo, Tour de Ski / Coppa del Mondo Davos: pursuit tc maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

14.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo junior Ultimo: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

14.15 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 12.5 km short individual femminile – Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto, Europei: Montenegro-Francia – Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto, Europei: Italia-Georgia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

19.00 Pallanuoto, Europei: Ungheria-Grecia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

20.15 Pallanuoto, Europei: Spagna-Croazia – Eurovision Sport

20.30 Volley, Coppa Italia: quarti di finale, Perugia-Modena – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

21.00 Calcio, Coppa Italia: Juventus-Salernitana – Canale 5, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

