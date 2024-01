Speed skating, Francesca Lollobrigida si tinge di bronzo nella Mass Start agli Europei 2024

Un bronzo dal significato molto particolare. Francesca Lollobrigida è giunta terza nella Mass Start degli Europei 2024 di speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sull’anello di ghiaccio della Thialf Arena, l’azzurra ha centrato l’obiettivo della top-3 in una rassegna che l’ha vista protagonista anche sulle distanze “classiche”: quinta nei 3000 metri e quarta nei 1500 metri.

Una competizione nella quale la pattinatrice italiana si presentava con la voglia di dimostrare le proprie qualità, dopo la stagione di stop e l’essere diventata mamma del piccolo Tommaso, presente sugli spalti. Per questo, il riscontro odierno è molto importante per quello che sarà il futuro agonistico della nostra portacolori.

Una gara nella quale l’olandese Marijke Groenewoud ha rotto gli indugi dopo una fase di studio, tentando la fuga in compagnia della tedesca Michelle Uhrig (sesta alla fine). Un’azione ben congegnata dalla compagine dei Paesi Bassi, visto che la campionessa olimpica della distanza (oro continentale nel 2022) Irene Schouten ha lasciato fare. Lollobrigida ha deciso di mettersi in scia a quest’ultima, ben sapendo che nell’ultima tornata la neerlandese si sarebbe prodotta nell’affondo.

E così è stato. Schouten e Francesca si sono lanciate all’inseguimento delle due fuggitive e solo Groenewoud ha saputo tenere botta, andandosi a prendere l’oro in 8:08.51 a precedere la connazionale (8:09.52) e l’azzurra (8:09.84). Per Lollobrigida, che fu oro europeo nel 2018 in questa specialità, è la terza medaglia continentale in questa prova nel format sulle singole distanze, ricordando anche l’argento del 2020. Tredicesimo posto per l’altra italiana Laura Lorenzato (8:32.77).

