Sofia Goggia quinta a Cortina: “Non sono stato intelligente, ho un po’ frenato. Weekend positivo”

Sofia Goggia ha concluso al quinto posto il superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, reduce da un doppio terzo posto in discesa libera sull’Olympia delle Tofane, ha commesso qualche imprecisione e non è così riuscita a salire sul podio.

L’azzurra ha concluso con un ritardo di 58 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che si è imposta di forza con 0.21 di margine sull’austriaca Stephanie Venier e 0.41 sulla francese Romane Miradoli. La nostra portacolori occupa il quarto posto nella classifica di specialità, con un distacco di 83 punti da Lara Gut.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Penso di aver fatto una buona gara, sono andata lunga in alcune parti e per mantenere la linea ho un po’ frenato. Tatticamente non sono stata troppo intelligente soprattutto nella parte bassa. Complessivamente sono contenta di come è andato questo weekend. Ho portato a termine due podi e un buon superG, la stagione è ancora lunga e c’è il tempo per fare ancora tanti buoni risultati”.

Foto: Lapresse