Sofia Goggia aggancia Brignone e Thoeni nella classifica degli italiani più vincenti dello sci alpino. Tomba imprendibile

Sofia Goggia ha agganciato Federica Brignone e Gustav Thoeni al secondo posto nella classifica degli italiani più vincenti di sempre nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha infatti primeggiato nella discesa libera di Altenmarkt e ha così firmato il 24mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, proprio come l’iconico altoatesino fece tra il 1969 e il 1977 e la collega valdostana.

Goggia e Brignone proseguono così nel duello al vertice della graduatoria femminile, entrambe sono in attività (la valdostana si è imposto per l’ultima volta un mese fa nel superG della Val d’Isere) e si fronteggeranno a viso aperto nel prossimo futuro. Le nostre portacolori hanno chiaramente nelle gambe la possibilità di sopravanzare Thoeni, ma resta praticamente irraggiungibile l’italiano più vincente di tutti i tempi: Alberto Tomba ha toccato quota 50 tra il 1987 e il 1998.

Dominik Paris insegue a quota 22. L’altoatesino, capace di imporsi per l’ultima volta poche settimane fa nella discesa della Val Gardena, è ancora in attività e potrebbe avere Thoeni nel mirino. Più indietro grandi icone come Deborah Compagnoni (16), Isolde Kostner (15), Kristian Ghedina (13), Piero Gros (12) e Giorgio Rocca (11).

CLASSIFICA ITALIANI PIÙ VINCENTI COPPA DEL MONDO SCI DI ALPINO

50 – TOMBA Alberto (1987-1998)

24 – THÖNI Gustav (1969-1977)

24 – BRIGNONE Federica (2015-in attività)

24 – GOGGIA Sofia (2017-in attività)

22 – PARIS Dominik (2012-in attività)

16 – COMPAGNONI Deborah (1992-1998)

15 – KOSTNER Isolde (1994-2004)

13 – GHEDINA Kristian (1990-2001)

12 – GROS Piero (1972-1975)

11 – ROCCA Giorgio (2003-2006)

8 – PUTZER Karen (1999-2007)

