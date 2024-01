Sci alpino, Florian Schieder: “Peccato per il mio errore. L’attesa al cancelletto? Non voglio scuse”

Florian Schieder chiude la sua discesa di Wengen (Svizzera) con un grosso spavento ma la consapevolezza che le cose potessero andare molto peggio. L’azzurro, infatti, ha perso il controllo alla temibile “Minsch-Kante”, finendo fuori dal tracciato e sulla neve, ma senza cadere. Gara rovinata, ma salute intatta.

Nella gara vinta dal solito Marco Odermatt, davanti a Cyprien Sarrazin ed al nostro Dominik Paris (al momento al terzo posto) il nostro portacolori ha chiuso anzitempo la sua prova ma, come detto, ha potuto evitare guai peggiori.

“Nella curva penso di avere preso un dosso che mi ha fatto perdere aderenza – conferma Florian Schieder ai microfoni di RaiSport – A quel punto non ho più potuto tenere la linea e la mia gara è finita. Peccato, ma poteva andare sicuramente peggio visto quanto avvenuto ad Aleksander Aamodt Kilde. La sua caduta non ci voleva. L’attesa al via? Certo, rimanere al cancelletto per tanto tempo non aiuta, ma non voglio scuse”.

Foto: FISI Pentaphoto

