Snowboard oggi, PSL Bad Gastein 2024: orari, programma, tv, streaming

Dopo la tappa di Scuol (Svizzera), la Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposta a Bad Gastein, dove quest’oggi si svolgerà il primo PSL del 2024, il secondo della stagione. Sulle nevi austriache si comincerà alle ore 14:00 con le qualificazioni e si proseguirà poi alle 18:30 con le fasi finali che decreteranno i vincitori delle due prove (femminile e maschile).

Saranno ovviamente presenti anche diversi atleti italiani. In campo femminile si presenteranno al via Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti, con le prime due che cercheranno di ripetersi dopo la favolosa doppietta conquistata sabato scorso nel PGS di Scuol. Nella prova maschile, invece, proveranno a mettersi in mostra Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller (reduce dal quarto posto di Scuol), Daniele Bagozza, Aaron March e Mirko Felicetti.

Le fasi finali del PSL di Bad Gastein non si potranno vedere in diretta tv, ma saranno disponibili in diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale.

CALENDARIO PSL BAD GASTEIN 16 GENNAIO

Martedì 16 gennaio

14:00: qualificazioni femminili e maschili a Bad Gastein (Austria)

18.30: fasi finali femminili e maschili a Bad Gastein (Austria)

PSL BAD GASTEIN 16 GENNAIO, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta live testuale: OA Sport (solo per le fasi finali)

ITALIANI IN GARA

Uomini: Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti

Donne: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Snowboard su OA Sport...