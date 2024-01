Snowboard: nelle qualifiche di Pamporovo volano gli azzurri in PSL. Dalmasso seconda, tre italiani davanti al maschile

È la disciplina che sta esaltando di più i colori azzurri in questo inizio di stagione e, anche a Pamporovo, in Bulgaria, l’Italia dello snowboard parallelo non tradisce le aspettative. Spettacolo tricolore in terra bulgara nel PSL di Coppa del Mondo al termine delle qualifiche (fase finale dalle 12.00).

Al maschile una clamorosa tripletta italiana: Edwin Coratti è al comando davanti a Maurizio Bormolini (attualmente secondo in classifica generale alle spalle di Benjamin Karl, che si trova sul suo percorso oggi in un ipotetico quarto di finale) e a Daniele Bagozza. Qualificati in casa azzurra anche Roland Fischnaller, decimo, e Aaron March 12mo.

Non ce l’hanno fatta tra gli altri italiani Fabian Lantschner, 29mo, Mike Santuari, 30mo, e Mirko Felicetti, squalificato nella seconda run.

Al femminile è tornato il fenomeno della disciplina Ester Ledecka, al debutto stagionale: subito al comando la ceca che guida davanti all’azzurra Lucia Dalmasso, sempre più performante. Settima Jasmin Coratti, reduce da due podi consecutivi. Eliminate Elisa Fava, diciottesima, Sofia Valle, 26ma, Elisa Caffont, 30ma e Fabiana Fachin, 31ma.

Foto: FISI/Pentaphoto