Slittino: Max Langenhan sconfitto ad Igls dopo dieci vittorie di fila, vince Jonas Mueller. Dominik Fischnaller settimo

Dopo dieci vittorie consecutive ed un dominio veramente clamoroso, si spegne la striscia trionfante di Max Langenhan nella Coppa del Mondo di slittino in quel di Igls. Il tedesco, leader della classifica e lanciato verso la sfera di cristallo, viene battuto dal padrone di casa Jonas Mueller, campione del mondo in carica.

Miglior tempo in entrambe le run per il 26enne austriaco che chiude con il crono di 1’38”655 agguantando il terzo successo in carriera in Coppa (il primo era arrivato proprio ad Igls). Secondo il connazionale Nico Gleirscher, a 326 millesimi, poi proprio Langenhan, lontano 428 millesimi e abile a cogliere almeno il podio. Top-5 per il lettone Kirsters Aparjods e per l’altro Gleirscher, David.

In casa azzurra non eccezionale la prestazione di Dominik Fischnaller. Ci si aspettava di più dall’altoatesino che è solo settimo a 653 millesimi dal vincitore e saluta così le poche chance rimaste di rimontare in Coppa.

Bene Leon Felderer, decimo, più indietro invece Lukas Peccei, diciassettesimo, con ventunesimo Alex Gufler.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Slitte su OA Sport...