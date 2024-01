Sinner-Djokovic si vedrà in chiaro? Orario preciso, programma tv, streaming

Tensione altissima a Melbourne in vista delle semifinali di singolare maschile agli Australian Open 2024, primo Slam della stagione tennistica. In chiave azzurra c’è ovviamente grande attesa per il big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, con in palio un posto in finale contro il vincente dell’incontro tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Nelle ultime ore era stata ventilata l’ipotesi che la partita tra il numero 1 ed il numero 4 al mondo potesse andare in onda anche in chiaro sul Nove, ma alla fine questo scenario non si è concretizzato anche perché Discovery (che detiene i diritti della manifestazione) ha ottenuto dei numeri notevoli a livello di audience su Eurosport per il quarto di finale tra Jannik ed il russo Andrey Rublev.

4-2 il bilancio dei precedenti in favore del serbo, anche se il 22enne altoatesino si è imposto in due degli ultimi tre scontri diretti disputati (nel round robin delle ATP Finals di Torino ed in semifinale di Coppa Davis a Malaga) in singolo, senza dimenticare la cruciale vittoria insieme a Lorenzo Sonego in doppio contro Nole ed il suo partner Kecmanovic per portare l’Italia in finale di Davis.

La sfida stellare tra Sinner e Djokovic, in programma domani non prima delle ore 4.30 italiane sulla Rod Laver Arena, verrà dunque trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2024

Venerdì 26 gennaio – Rod Laver Arena dalle 2.00 italiane

Hsieh/Zielinski (3) vs Krawczyk/Skupski (2)

Non prima delle 4.30 italiane

N. Djokovic (1) vs J. Sinner (4)

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1.

Diretta streaming: Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse