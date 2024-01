Sci di fondo: Klaebo colpisce ancora, sua la mass start di Goms. Elia Barp ancora sugli scudi

Ancora vittoria per Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese porta a casa la 20 km mass start in quel di Goms, in Svizzera, battendo allo sprint il connazionale Simen Hegstad Krueger. 39’25″2 per il vincitore, che trova il successo per 7 decimi. A livello individuale per lui la quota raggiunta è di 73, con 96 podi. Terzo a 12″ il francese Jules Lapierre.

Per i primi 10 km non succede nulla di particolarmente rilevante, con il gruppo di testa costantemente guidato, per buona misura, dai norvegesi. Ne fanno parte attiva anche Federico Pellegrino e Paolo Ventura, che si disimpegnano nel complesso piuttosto bene.

Quando i norge iniziano il forcing, però, per tutti le cose si fanno complicate. Krueger prima e Klaebo poi non fanno sconti: spezzano il gruppo e poi se ne vanno da soli per giocarsi la vittoria, che va al più titolato dei due. A impedire che ci sia tripletta norvegese ci pensa Lapierre, con 1″5 di vantaggio su Harald Oestberg Amundsen. Top 5 anche per il tedesco Friedrich Moch a 14″1.

Sesto posto ancora in casa Norvegia con Paal Golberg a 15″1. Per l’Italia ottima notizia il settimo posto di Elia Barp a 15″7: precede il francese Richard Jouve a 17″8, lo svizzero Beda Klee a 18″4 e il tedesco Florian Notz a 18″7. Quanto agli altri azzurri, 19° Federico Pellegrino a 31″6, 28° Simone Daprà a 59″7, 30° Paolo Ventura a 1’03″6, 40° Mikael Abram a 1’53″6, non partito Davide Graz.

