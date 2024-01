Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Goms: torna De Fabiani, Pellegrino guida gli azzurri in Coppa del Mondo

La Coppa del Mondo di sci di fondo farà tappa a Goms (Svizzera) nel weekend del 26-28 gennaio. In terra elvetica si disputeranno la prima staffetta mista stagionale, una sprint in tecnica libera e una 20 km mass start sempre in tecnica libera. L’Italia si presenterà all’appuntamento nel Canton Vallese dopo gli ottimi segnali arrivati a Oberhof, dove Federico Pellegrino e compagni sono stati validi protagonisti: il secondo posto con la staffetta titolare e la quarta piazza con la seconda formazione, accompagnati dalla quinta posizione dello stesso valdostano e dalla decima di Elia Marp nella mass start, fanno ben sperare.

Federico Pellegrino guiderà una Nazionale composta da ben quindici elementi. Spicca il rientro di Francesco De Fabiani (si era ritirato durante il Tour de Ski), mentre Riccardo Bernardi farà il proprio debutto nel massimo circuito internazionale itinerante. In rosa anche Elia Marp, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Hellweger. Nel settore femminile, invece, spazio a Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella e Federica Sanfilippo.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO GOMS

MASCHILE:

Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà, Michael Hellweger, Riccardo Bernardi.

FEMMINILE:

Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Francesca Franchi, Anna Comarella, Federica Sanfilippo.

Foto: FISI/Pentaphoto