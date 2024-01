Sci di fondo: cinquina Svezia nella sprint femminile di Goms, Linn Svahn in trionfo

Cinque svedesi nelle prime cinque posizioni: finisce così la sprint a tecnica libera di Goms, in Svizzera, per quanto riguarda il settore femminile di Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024. In particolare, ad aggiudicarsi la vittoria è Linn Svahn, che in 3’00″67 domina la finale approfittando anche della caduta di Jonna Sundling alle sue spalle.

Proprio Sundling in fin dei conti si riprende, ma deve cedere la seconda posizione: a 2″16 chiude Maja Dahlqvist, che la precede di sei centesimi. Quarta Frida Karlsson a 2″82, mentre, da tagliate fuori dalla lotta per il successo, preferiscono staccarsi Emma Ribom a 7″79 e la svizzera Nadine Faehndrich, unica “intrusa”, a 9″63.

Per Svahn si tratta della quinta vittoria a livello individuale della stagione, ed è un colpo che la rende più solida nel mantenimento del secondo posto in Coppa del Mondo assoluta. Diventa importante il suo vantaggio in quella sprint (641-545 su Ribom).

Com’è noto, le italiane non sono riuscite ad entrare nella top 30 delle qualificazioni, per cui nessuna ha preso parte alla fase a eliminazione diretta. L’augurio è di poterle ritrovare ai piani alti già a partire dallo swing d’America.

