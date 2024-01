Sci alpino, Sofia Goggia e il tabù Altenmarkt-Zauchensee: mai sul podio in discesa nella località austriaca

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritrova finalmente la velocità con una tre giorni sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. C’è grande attesa in casa Italia soprattutto per Sofia Goggia, che cerca la prima vittoria stagionale in discesa libera (dove tiene il pettorale rosso di leader) e poi punta a fare bene anche nei due superG in programma venerdì e domenica.

Una pista quella austriaca, però, che non porta a dolci ricordi per la bergamasca, visto che in carriera Goggia non è mai riuscita a salire sul podio, con un quarto posto in discesa libera nel 2020 come miglior risultato. Va comunque detto che si è corso molto poco ad Altenmarkt-Zauchensee e l’ultima gara risale proprio a quattro anni fa, una combinata dove Goggia è uscita nella prima manche.

Come detto il quarto posto del 2020 è stato il suo miglior risultato, terminando ai piedi del podio in una gara vinta dalla svizzera Corinne Suter davanti a Nicol Delago, che aveva sorpreso con il pettorale 17. Terza posizione, invece, per Michelle Gisin a 98 centesimi, appena tre in meno proprio di Goggia.

Le altre partecipazioni in Austria per la bergamasca non sono di certo da ricordare. Diciottesima in discesa libera nel 2017, che a sorpresa è stata vinta dalla padrona di casa Christine Scheyer; mentre l’anno prima non ha terminato la gara sia in discesa sia in superG.

Sicuramente in questa tre giorni un podio è l’obiettivo minimo per Goggia, che può davvero finalmente sfatare il tabù con la pista austriaca. Da domani già in pista per le prove cronometrate che potranno già dare indicazioni importanti.

FOTO: LaPresse

