Sci alpino, Marco Odermatt svetta nella prima prova di Wengen. Casse, 5°, precede Schieder, Paris non spinge

Marco Odermatt è risultato il più veloce nella prima prova della discesa di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Le condizioni sulla Lauberhorn si sono rivelate impeccabili. Sole pieno, temperatura di -6°, vento assente e neve ghiacciata. La pista, con i suoi 4270 metri di lunghezza, ha proposto la prima fatica di questo lungo weekend agli specialisti della velocità, con diversi atleti che hanno preferito non forzare al massimo, anche in vista del secondo allenamento di domani.

Marco Odermatt chiude la prima prova con il tempo di 2:30.86 ed appena 5 centesimi di vantaggio sullo statunitense Jared Goldberg, mentre è terzo un altro svizzero, Stefan Rogentin, a 65. Quarto il francese Cyprien Sarrazin a 1.07, mentre sono quinti e sesti gli azzurri Mattia Casse e Florian Schieder, distanti rispettivamente 1.32 e 1.58 dalla vetta.

Sesto a pari merito con Schieder il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, mentre è ottavo il connazionale Adrian Smiseth Sejersted a 1.97. Nono il canadese Cameron Alexander a 2.01, mentre completa la top ten il francese Nils Allegre a 2.11. Si ferma in 15a posizione Dominik Paris a 2.62, senza dare mai la sensazione di spingere al massimo.

Stesso discorso per l’austriaco Vincent Kriechmayr, 18° a 3.03 da Odermatt. Tornando agli italiani, non va oltre la 31a posizione Guglielmo Bosca a 4.44, quindi 33° Christof Innerhofer a 4.60, che precede Pietro Zazzi, 34° a 4.71, 60a posizione per Nicolò Molteni a 8.85, e 62ma per Benjamin Jacques Alliod a 9.88.

Foto: LaPresse

