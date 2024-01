Sci alpino: la discesa arriva nel suoi tempio, la Streif di Kitzbuehel. Paris lancia la sfida ad Odermatt e Sarrazin

Quando si parla di discesa libera nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino quasi subito vengono in mente una pista ed una località. Questi nomi sono quelli della Streif e di Kitzbuehel, in quello che è uno degli appuntamenti più sentiti dagli uomini-jet, perchè vincere qui vale praticamente una carriera. Una pista iconica, una discesa davvero complicatissima con alcuni tratti come la Mausefalle, la Steilhang, il Brückenschuss, l’Oberhausberg ed infine l’Hausbergkante che hanno fatto la leggenda di questo sport.

Dopo il trionfo sulla Lauberhorn di Wengen, Marco Odermatt vuole di mettere il proprio nome anche nell’albo d’oro della Streif, cercando una doppietta che solo ai più grandi è riuscita. L’elvetico è stato secondo nel 2022, è in un momento di forma straordinario e proverà davvero ad imporsi in una delle due discese in programma.

Il principale avversario arriva dalla Francia ed è lo scatenato Cyprien Sarrazin, che già dalle prove ha fatto capire di essere forse l’uomo da battere sulla Streif. Il transalpino sta vivendo la stagione della consacrazione e si è scoperto un formidabile interprete della velocità, come hanno dimostrato le vittorie ed i risultati ottenuti a Bormio e Wengen.

Non ci sarà ovviamente Aleksander Aamodt Kilde, vittima di una spaventosa caduta nell’ultima discesa di Wengen. La Streif perde sicuramente uno dei suoi principali protagonisti e il principale rivale del duopolio Odermatt-Sarrazin. Chi proverà a prendersi questo ruolo è Dominik Paris, che ha un feeling speciale con Kitzbuehel, avendo già ottenuto tre vittorie in carriera nella località austriaca.

L’altoatesino sta benissimo ed è in ottima forma, come ha già dimostrato a Wengen. L’obiettivo è quello di salire sul podio in entrambe le discese e di andare a giocarsi anche qualcosa di più importante. Attenzione comunque a tutta la squadra azzurra, che sta attraversando un bel momento, con Mattia Casse e Florian Schieder che possono essere assolutamente degli outsider di lusso.

Non solo la velocità, ma domenica si corre anche in slalom. Finora tra i pali stretti si è parlato solo austriaco, con un unico grande protagonista, Manuel Feller, già vincitore di tre gare in questa stagione. L’austriaco sogna il poker davanti ai propri tifosi, ma come sempre la concorrenza è foltissima e può succedere di tutto. Ci proveranno anche Tommaso Sala ed Alex Vinatzer, con la speranza che questa volta siano competitivi su entrambe le manche e non solo nella prima come successo a Wengen.

Foto: LaPresse