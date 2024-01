Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Kranjska Gora: primo podio nel 2012, ma vittoria tabù

Nuovo anno, vecchia Coppa del Mondo di sci alpino. Il Circo Bianco femminile continua la sua incessante stagione facendo tappa in Slovenia, precisamente a Kranjska Gora. Weekend dedicato alle discipline tecniche, con un gigante in programma il giorno dell’Epifania e uno slalom ventiquattro ore dopo. Mikaela Shiffrin vuole ulteriormente allungare in generale, ma l’azzurra Federica Brignone è decisa a provare a far rimanere aperto il discorso.

Sulla bellissima pista Podkoren la valdostana ha sì buoni ricordi, ma anche un tabù vittoria da sfatare. Sui dossi sloveni Brignone ha raccolto in passato due secondi posti, in una località che a livello femminile non è così consueta, con l’azzurra che ha disputato sei giganti in carriera senza mai uscire dalle prime 8. La vincitrice della generale di quattro anni fa ha gareggiato a Kranjska Gora tre volte anche in slalom, non riuscendo mai a portare a termine le due manche.

Esordio assoluto su questa pista per Brignone che risale al 21 gennaio 2012, quando il secondo posto nel gigante faceva subito intuire quanto l’italiana si sarebbe potuta trovare bene su questo pendio. Di quel podio di quel giorno Federica è l’unica ancora in attività: la vittoria andò infatti alla transalpina Tessa Worley, mentre sul terzo gradino salì la tedesca Viktoria Rebensburg, due delle più grandi specialiste del gigante del nuovo millennio.

Per la successiva gara tra le porte larghe a Kranjska Gora della classe 1990 bisogna far correre il tempo fino al 2018, quando Federica finì sesta, ma ad appena 7 centesimi dal terzo posto occupato da Sofia Goggia, in quello che è il suo ultimo podio in questa specialità. Quella gara fu vinta da Shiffrin, l’avversaria da rincorrere in generale. Gigante che torna sulla Podkoren nel 2020, precisamente il 15 febbraio per una delle ultime gare pre covid, ed è qui che arriva il peggior risultato di Brignone, un ottavo posto nel giorno della vittoria della neozelandese Alice Robinson.

Il 2021 sulla Podkoren è stato l’anno di Marta Bassino, con due vittorie nei due giganti disputati. Federica due anni fa fu quinta nel primo appuntamento, mentre uscì nella seconda manche il giorno successivo. Arriviamo sempre più vicini al presente, con il quarto posto della valdostana del 7 gennaio 2023. Il giorno dopo l’Epifania l’anno scorso è stato il giorno della vittoria della canadese Valerie Grenier, con 37 centesimi di vantaggio sull’azzurra Bassino. Podio completato da Petra Vlhova, con Federica che si fermò a 13 centesimi dalla slovacca.

Anche nel 2023 si sono disputati due gare tra le porte larghe nella località slovena, e proprio l’8 gennaio è arrivato il secondo podio di Brignone su questo pendio, una piazza d’onore alle spalle di Shiffrin. È quindi arrivato il momento di sfatare il tabù vittoria a Kranjska Gora per la valdostana, che nel giorno dell’Epifania proverà a far saltare il banco con il pettorale rosso sulle spalle.

Foto: LaPresse

