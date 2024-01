Sci alpino, i due precedenti di Federica Brignone nel gigante slovacco di Jasna: un podio in due gare

Altenmarkt-Zauchensee e l’Austria sono già alle spalle, ora il mirino è fissato sulla Slovacchia e su Jasna, dove nel fine settimana si annuncia il pienone per sostenere la padrona di casa Petra Vlhova. Nella terra della campionessa olimpica in carica di slalom prosegue a ritmo incessante la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile, con in programma due gare tecniche: sabato un gigante, e domenica uno slalom.

Jasna non è una località storica per la Coppa del Mondo, con qualche sporadica gara a cavallo tra gli anni settanta e gli anni ottanta, e due apparizioni fugaci negli ultimi anni: una nel 2016 e una nel 2021. La località slovacca ha sempre ospitato solo discipline tecniche, con uno slalom e un gigante come programma classico delle ultime due visite. Si torna a casa di Vlhova dopo tre anni, e Federica Brignone ha dimostrato nel passato di gradire questa pista.

La valdostana, reduce da un fine settimana di velocità che non ha regalato tutte le emozioni (e i punti) sperati, gira subito pagina e si vuole concentrare sulla difesa del pettorale rosso in gigante. Il debutto tra le porte larghe a Jasna per Brignone è avvenuto il sette marzo 2016, quando l’azzurra salì sul terzo gradino del podio nella gara vinta dall’austriaca Eva Maria Brem. In seconda posizione completò la top-3 la tedesca Viktoria Rebensburg, da notare come le due compagne sul podio di Federica quest’oggi non fanno più parte del Circo Bianco.

Il secondo, e ultimo, gigante in Slovacchia di Brignone risale ormai a quasi tre anni fa, era sempre il 7 marzo e Federica finì sesta, confermando la stessa posizione della prima manche, come era già successo nel 2016. Quella gara fu vinta nel tripudio generale da Petra Vlhova, e sul podio con la slovacca salirono Alice Robinson, seconda, e Mikaela Shiffrin, terza.

Brignone a Jasna ha disputato anche due slalom, raccogliendo risultati di tutto prestigio: un 19° posto ormai otto anni fa e un 14° nel 2021. Ricapitolando la valdostana nella località che vedrà protagonista nel fine settimana il circuito femminile, ha disputato due gigante, con un terzo e un sesto posto. Le ambizioni per provare a vincere ci sono tutte, la sciata anche, non resta che goderci le emozioni che la nostra campionessa ci saprà trasmettere.

Foto: LaPresse