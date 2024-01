Salto con gli sci femminile, tre azzurre superano le qualificazioni sul trampolino piccolo a Zao. Lara Malsiner in top10

3 su 3 e obiettivo di giornata raggiunto dall’Italia in occasione delle qualificazioni sul trampolino piccolo HS102 di Zao, per la settima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di salto con gli sci. Tutte le azzurre impegnate hanno staccato il pass per la prima delle due gare individuali in programma questa settimana sul Normal Hill giapponese.

Lara Malsiner ha impressionato positivamente, dimostrandosi competitiva già in allenamento e chiudendo in nona posizione con 96.6 punti grazie ad un ottimo salto di 89.5 metri con vento frontale. Bel passo in avanti rispetto alle ultime settimane anche per Jessica Malsiner, 24ma con 85.0 metri e 86.9 punti totali, mentre Annika Sieff ha fatto tanta fatica riuscendo comunque a salvarsi in 37ma piazza con 79.5 metri e 72.9 punti.

Domani l’obiettivo della squadra italiana sarà quello di entrare in zona punti con tre atlete per la prima volta in stagione nel circuito maggiore. Slovenia in grande spolvero nella qualificazione odierna, con Nika Kriznar al comando (94.5 metri e 110.1 punti) davanti alla connazionale e leader della classifica generale Nika Prevc per 3.5 punti.

Distacco inferiore ai 10 punti dalla testa anche per la tedesca Katharina Schmid (terza a -7.7), la padrona di casa giapponese Yuki Ito (quarta a -7.8) e l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger (quinta a -9.0). A seguire in graduatoria troviamo la fuoriclasse nipponica Sara Takanashi, l’austriaca Eva Pinkelnig e la francese Josephine Pagnier.

Foto: Gio Auletta/Pentaphoto