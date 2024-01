Sci alpino, diversi raduni per la Nazionale italiana in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo

Settimana di pausa per la Coppa del Mondo di sci al maschile e al femminile, ma è solo un breve stop per lanciarsi nel vivo della stagione che concluderà a marzo. In arrivo infatti tappe a raffica e gare in sequenza.

Nel frattempo in attesa del prossimo week-end raduno allo Zoncolan per le gigantiste e le slalomiste che saranno impegnate a Kranjska Gora: presenti Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Marta Bassino, Asja Zenere, Elisa Platino e Federica Brignone, mentre Sofia Goggia si allenerà a Pontedilegno.

Uomini che andranno ad Adelboden per le discipline tecniche. Presenti a Valgrisenche in questi giorni per preparare lo slalom elvetico Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera e Matteo Canins. A Pontedilegno invece gli uomini del gigante Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle e Simon Talacci.

Più avanti le prove veloci. Le donne le stanno preparando al Passo San Pellegrino dal 3 al 10 gennaio con Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier ed Elena Dolmen. Stessa località anche per la squadra al maschile che vede presenti Mattia Casse, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Dominik Paris.

Foto: Lapresse

