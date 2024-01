Sci alpino, come sta Elena Curtoni? La possibile data del rientro

Elena Curtoni poco meno di un mese fa, l’8 dicembre 2023, aveva accusato la frattura composta dell’osso sacro ed una lesione da impatto al semitendinoso quale conseguenza della caduta rimediata a St. Moritz, in Svizzera, nel superG femminile di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

Dopo poco più di tre settimane dall’incidente l’atleta del Centro Sportivo Esercito, come fa sapere la FISI, ha completato la fase in acqua ed ha così abbandonato le stampelle, ed in questi giorni sta riprendendo a lavorare, pur senza carichi, su tutti gli angoli.

La valtellinese si sottoporrà prossimamente ad ulteriori controlli, eseguiti da parte della Commissione Medica FISI, grazie ai quali verranno definiti i prossimi passi verso il rientro, che potrebbe coincidere con le gare italiane a Cortina d’Ampezzo, previste dal 26 al 28 gennaio, con due discese ed un superG.

Foto: LaPresse

