Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Kronplatz 2024: orari, tv, streaming. C’è un gigante infrasettimanale

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino resta in Italia dopo la tre giorni di gare a Cortina, con un appuntamento infrasettimanale. Infatti martedì è in programma il gigante di Kronplatz sulla bellissima pista Erta e c’è ovviamente grande attesa per le azzurre.

Le gare di Cortina hanno messo fuori dai giochi molte avversarie delle italiane, in particolare Mikaela Shiffrin e Valerie Grenier (per la canadese stagione finita). Inoltre c’è da aggiungere la già infortunata Petra Vlhvoa e davvero il cerchio si stringe nei confronti delle italiane e di due principali rivali, Lara Gut-Behrami e Sara Hector.

La svizzera si presenta come la leader della classifica di specialità e soprattutto, con Shiffrin dubbiosa su quando tornerà, diventa la principale pretendente anche alla Coppa del Mondo generale. La svedese è in grande forma e ha appena dominato il gigante di Jasna.

Chiaramente Federica Brignone si aspetta moltissimo da questa gara e vuole riprendersi il pettorale rosso, ma anche Marta Bassino va a caccia di quel podio che finora in stagione le è sempre mancato. Attenzione anche a Sofia Goggia, che può essere una sorpresa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ

Martedì 30 Gennaio

10.30 Prima manche gigante femminile Kronplatz (Italia)

13.30 Seconda manche gigante femminile Kronplatz (Italia)

GIGANTE KRONPLATZ 2024: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.

FOTO: LaPresse