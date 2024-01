Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Jasna 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Prosegue a ritmo serrato la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo aver messo in archivio il fine settimana di Altenmarkt-Zauchensee e ricordando che martedì si correrà lo slalom di Flachau (Austria), nel corso del prossimo weekend sarà Jasna (Slovacchia) a diventare protagonista.

Nel fine settimana prenderà scena la tappa sulle nevi slovacche, nella quale vivremo un gigante (prima manche ore 9.30, seconda ore 13.00) e uno slalom (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.15). Altre due prove tecniche all’orizzonte, quindi, con una grande chance per la pattuglia azzurra tra le porte larghe.

Federica Brignone cercherà l’ennesimo successo della sua stagione, mentre Marta Bassino proverà a scuotersi dopo una prima parte di annata al di sotto delle sue possibilità. Attenzione anche a Sofia Goggia che, in queste settimane, ha dimostrato di essere cresciuta parecchio tra le porte larghe. Domenica, infine, sarà la volta dello slalom, con le azzurre chiamate a una riscossa dopo le ultime pessime uscite…

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse da Rai e Eurosport. La Rai deciderà in base al palinsesto quali fare vedere su RaiSportHD (canale 227 di sky e 58 dgt) e quali su Rai2, mentre Eurosport 1 (210) proporrà le manche di ogni gara. In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Sabato 20 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Jasna

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Jasna

Domenica 21 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Jasna

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Jasna

Foto: FISI Pentaphoto

