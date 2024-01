Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Chamonix 2024: orari, tv, streaming. In programma uno slalom

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 non si ferma e prosegue spedita verso la fase finale della stagione. La Sfera di Cristallo, la terza consecutiva, è ormai ampiamente nelle mani di Marco Odermatt, per cui gli atleti potranno concentrarsi sulle vittorie di tappa e le Coppe di specialità.

Si gareggerà a Chamonix sulle nevi francesi sulla pista denominata La Verte des Houches. Purtroppo, però, il programma orinario è stato completamente stravolto. Erano in programma infatti, due prove di discesa, due discese e uno slalom. La FIS ha deciso di eliminare le prove veloci per assenza di neve. A questo punto rimarrà in calendario solamente lo slalom di domenica 4 febbraio.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) o Rai2 in base al palinsesto, mentre su Eurosport il canale di riferimento sarà Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Domenica 4 febbraio

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Chamonix

Ore 12.30 seconda manche slalom maschile Chamonix

