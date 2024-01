Argento e bronzo per l’Italia ai Mondiali juniores con Gregorio Bernardi e il figlio d’arte Max Perathoner

Lo svizzero Livio Hiltbrand si è aggiudicato la discesa maschile valevole per i Campionati Mondiali Junior 2024 in corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia), ma l’Italia centra subito due medaglie splendenti con Gregorio Bernardi e Max Perathoner.

Sulla pista transalpina il successo è andato a Livio Hiltbrand con il tempo di 1:19.05 con 35 centesimi sul nostro Gregorio Bernardi e 47 sul figlio d’arte Max Perathoner che, quindi, si mettono al collo rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo.

Quarta posizione per un altro svizzero, Lenz Haechler a 52 centesimi, quinta per il norvegese Simen Sellaeg a 69, quindi sesto un altro elvetico, Philipp Kaelin a 89.

Settima posizione per l’austriaco Felix Endstrasser a 1.02 dalla vetta, ottava per il norvegese Aksel Hammer, quindi nono un altro italiano, Leonardo Rigamonti con un distacco di 1.33, a pari merito con il tedesco Felix Roesle. Infine chiude in 24a posizione il nostro Pietro Giovanni Motterlini con un distacco di a 2.57.

