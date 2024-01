Salto con gli sci, Kraft davanti a tutti nelle qualificazioni di Zakopane. Due azzurri superano il taglio

Stefan Kraft comincia benissimo il weekend e si impone nelle qualificazioni sul trampolino grande HS140 di Zakopane in occasione della decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Il fuoriclasse austriaco, pettorale giallo e leader della classifica generale, si candida dunque ad un ruolo da protagonista verso la gara individuale in programma domenica.

Kraft si è attestato in prima posizione con 157.9 punti grazie alla miglior misura del lotto (140 metri), precedendo di 3.1 punti il tedesco Andreas Wellinger e di 6.7 punti l’austriaco Manuel Fettner. Quarta piazza a -6.8 dalla vetta per lo sloveno Peter Prevc, mentre completano la top10 nell’ordine il giapponese Ren Nikaido, il norvegese Johann Andre Forfang, lo sloveno Lovro Kos, lo svizzero Gregor Deschwanden ed il giovanissimo austriaco classe 2006 Stephan Embacher.

Solo 12° il nipponico Ryoyu Kobayashi, reduce dal rocambolesco successo di Wisla e dalla vittoria nella Tournée dei 4 Trampolini, che dovrà alzare l’asticella domenica per poter ambire al podio. Bilancio abbastanza deludente in casa Italia, con due atleti su quattro qualificati tra i migliori 50.

Giovanni Bresadola si è inserito in 29ma posizione, mentre Alex Insam non è andato oltre il 38° posto centrando comunque l’obiettivo di giornata. 51° e primo degli esclusi (per 1.4 punti) Francesco Cecon, 57° Andrea Campregher a causa di un brutto atterraggio penalizzato pesantemente dai giudici.

