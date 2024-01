Salto con gli sci, cancellata dopo 40 salti la gara sul Normal Hill di Szczyrk per forte vento

Va in archivio con una cancellazione dopo 40 salti la gara sul trampolino piccolo HS104 di Szczyrk (in Polonia) valevole per la decima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Lo Skalite, impianto inedito per il circuito maggiore invernale, è stato teatro di una competizione pesantemente condizionata dal meteo ed in particolare da un vento estremamente variabile e a tratti davvero fortissimo.

La Race Direction ha provato in ogni modo a completare almeno la prima serie, in modo da omologare il risultato ufficiale della gara, ma il peggioramento delle condizioni ha reso impossibile la conclusione della sessione. Epilogo abbastanza beffardo a conti fatti per l’Italia, che stava portando ben tre atleti in zona punti prima dell’annullamento.

Quando mancavano dieci salti alla fine della prima serie, il Bel Paese poteva contare infatti sulla 15ma piazza di Alex Insam, la 18ma di Giovanni Bresadola e la 20ma di Francesco Cecon (che avrebbe conquistato i primi punti della carriera in Coppa del Mondo). Capitolo a parte per Andrea Campregher, caduto in atterraggio senza conseguenze fisiche dopo un clamoroso salto di 108.5 metri con una bufera di vento frontale. L’azzurro è stato ovviamente penalizzato dalle valutazioni dei giudici (bassissime), perché in caso contrario avrebbe avuto un punteggio simile al leader provvisorio di gara Dawid Kubacki.

Foto: Lapresse