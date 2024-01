Rugby, Sei Nazioni 2024: Inghilterra, i convocati per la sfida con l’Italia

Parte questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2024 e parte la caccia al titolo che un anno fa è stato conquistato dall’Irlanda. L’Italia esordirà sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra e Steve Borthwick ha annunciato i convocati per i primi turni del torneo. Ecco chi ci sarà.

Con l’assenza nota di Owen Farrell, a spiccare nella trequarti sono gli esordienti Fraser Dingwall, Immanuel Feyi-Waboso, Max Ojomoh, Will Muir, Tom Roebuck e Fin Smith, mentre per la maglia numero 10 ci si aspetta un ballottaggio tra George Ford e Marcus Smith, con forse il secondo favorito. Importante rientro per Henry Slade, che porta l’esperienza dei suoi 57 caps in una linea arretrata molto giovane.

In mischia, invece, ci sarà il nuovo capitano Jamie George, con diversi giocatori di esperienza, come Cole, Genge, Itoje e Marler, ma anche tanti volti nuovi e giovani che vogliono mettersi in luce. Un mix interessante per Borthwick, che dopo aver conquistato a sorpresa il terzo posto ai Mondiali ora vuole continuare a stupire anche nel Sei Nazioni.

INGHILTERRA – convocati

Avanti

Jamie Blamire (Newcastle Falcons, 6 caps) – Ollie Chessum (Leicester Tigers, 18 caps) – Dan Cole (Leicester Tigers, 107 caps) – Alex Coles (Northampton Saints, 3 caps) – Chandler Cunningham-South (Harlequins, uncapped) – Ben Curry (Sale Sharks, 5 caps) – Theo Dan (Saracens, 7 caps) – Alex Dombrandt (Harlequins, 15 caps) – Ben Earl (Saracens, 25 caps) – Charlie Ewels (30 caps) – Ellis Genge (Bristol Bears, 58 caps) – Jamie George (Saracens, 85 caps) – Joe Heyes (Leicester Tigers, 7 caps) – Maro Itoje (Saracens, 76 caps) – Joe Marler (Harlequins, 88 caps) – Beno Obano (Bath Rugby, 3 caps) – Tom Pearson (Northampton Saints, 1 cap) – Ethan Roots (Exeter Chiefs, uncapped) – Will Stuart (Bath Rugby, 33 caps) – Sam Underhill (Bath Rugby, 30 caps)

Trequarti

Danny Care (Harlequins, 96 caps) – Elliot Daly (Saracens, 64 caps) – Fraser Dingwall (Northampton Saints, uncapped) – Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs, uncapped) – George Ford (Sale Sharks, 91 caps) – Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 caps) – George Furbank (Northampton Saints, 6 caps) – Max Ojomoh (Bath, uncapped) – Alex Mitchell (Northampton Saints, 11 caps) – Will Muir (Bath, uncapped) – Tom Roebuck (Sale Sharks, uncapped) – Henry Slade (Exeter Chiefs, 57 caps) – Fin Smith (Northampton Saints, uncapped) – Marcus Smith (Harlequins, 30 caps) – Ben Spencer (Bath Rugby, 4 caps) – Freddie Steward (Leicester Tigers, 31 caps)

