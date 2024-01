Rugby, in Serie A vittorie per Rovigo e Valorugby

Si sono disputati i due anticipi della decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e nel pomeriggio di oggi sono scesi in campo Lyons Piacenza contro Rovigo e Valorugby Emilia contro Fiamme Oro. Ecco come è andata.

Si allunga la classifica e il Rovigo balza momentaneamente in vetta grazie al successo esterno a Piacenza per 18-33. Veneti sempre avanti, ma sono le due mete a cavallo dei due tempi di Francesco Pio Vaccari a spezzare il match a favore dei rossoblu. Vince anche il Valorugby del neocoach Marcello Violi, che supera le Fiamme Oro Roma 17-3. Non basta la fiammata iniziale di Canna dopo 2 minuti, perché poi sono il piede di Ledesma e la meta di Schiabel a fare la differenza per gli emiliani che superano proprio i poliziotti in classifica.

Serie A Elite Maschile – X giornata

Lyons Piacenza v Rovigo 18-33

Valorugby Emilia v Fiamme Oro 17-3

Colorno v Mogliano Veneto

Viadana v Petrarca Padova

Riposa: Rangers Vicenza

Serie A Elite Maschile – Classifica

Rovigo 32; Viadana* 27; Petrarca Padova* 26; Colorno* 24; Valorugby Emilia 25; Fiamme Oro 22; Mogliano Veneto* 17; Lyons Piacenza 15; Rangers Vicenza* 2

*una partita in meno

Foto: Alfio Guarise – LPS

