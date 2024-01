Rugby, Gonzalo Quesada: “Lavoreremo sulla struttura di gioco quando avremo tutta la rosa”

Da lunedì 1° gennaio 2024 è iniziata ufficialmente l’era di Gonzalo Quesada come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di rugby maschile: a Verona si è tenuto il primo raduno sul campo, dopo le riunioni dell’11 dicembre.

Oltre al Commissario Tecnico, si è visto all’opera tutto il nuovo staff tecnico, composto inoltre da Philippe Doussy, skills coach, German Fernandez, allenatore dei punti d’incontro, e Michele Colosio, responsabile della preparazione atletica.

Sono stati protagonisti 35 atleti, tutti provenienti da club italiani ad eccezione di Francois Mey, dei quali ben otto erano gli esordienti in azzurro tra coloro che sono stati seguiti dallo staff azzurro presso il Payanini Center di Verona.

L’analisi di Gonzalo Quesada al sito federale: “Questo è il primo step del 2024. Sono stati due giorni molto utili ed intensi dal punto di vista lavorativo e umano. Abbiamo iniziato il lavoro sul campo in sinergia tra staff e giocatori andando a studiare alcune situazioni di gioco, come ad esempio le nostre uscite e i punti d’incontro, che saranno funzionali allo sviluppo della programmazione del prossimo raduno“.

Gli obiettivi di questo primo raduno: “Abbiamo preferito concentrarci al meglio su alcuni dettagli, lavorando in modo approfondito su queste aree, per poi spostarci sulla nostra struttura di gioco quando avremo tutta la rosa al completo. C’è tanta energia e voglia di mettersi in gioco da parte di tutti. La presenza di uno staff allargato è sicuramente un fattore positivo per curare al meglio i dettagli“.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Rugby su OA Sport...