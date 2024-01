Ranking WTA (29 gennaio 2024), Jasmine Paolini 24ma! Rientra nelle 100 Sara Errani

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine degli Australian Open 2024 di tennis: in vetta c’è sempre la polacca Iga Swiatek, che però vede avvicinarsi la bielorussa Aryna Sabalenka. Perde due posizioni la kazaka Elena Rybakina, che scende dal terzo al quinto posto, subendo i sorpassi delle statunitensi Coco Gauff, ora terza, e Jessica Pegula, quarta.

Irrompe per la prima volta in carriera tra le prime dieci del mondo la cinese Qinwen Zheng, finalista perdente a Melbourne, che guadagna otto posizioni e si issa al settimo posto (era stata al massimo 13ma in carriera). Esce dalla top ten la lettone Jelena Ostapenko, ora dodicesima.

RANKING WTA

Lunedì 29 gennaio 2024

1 Iga Swiatek (Polonia) 9770

2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905

3 Coco Gauff (USA) 7200

4 Jessica Pegula (USA) 5705

5 Elena Rybakina (Kazakistan) 5688

6 Ons Jabeur (Tunisia) 4076

7 Qinwen Zheng (Cina) 3950

8 Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca) 3846

9 Maria Sakkari (Grecia) 3710

10 Karolina Muchova (Repubblica Ceca) 3520

La numero 1 d’Italia resta Jasmine Paolini, che va a ritoccare il proprio best ranking e si issa per la prima volta in carriera al 24° posto a quota 1760, mentre Martina Trevisan guadagna due posizioni e si porta al numero 57, a quota 1105.

Scavalcata Lucia Bronzetti, 58ma con 1099, mentre risale Elisabetta Cocciaretto, che scala sei piazze e si riporta al 60° posto a quota 1060. Crolla Camila Giorgi, che perde 15 posizioni ed è ora 68ma a quota 1000, infine rientra tra le prime 100 del mondo Sara Errani, ora al 99° posto con 738 punti.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 29 gennaio 2024

24 Jasmine Paolini 1760

57 Martina Trevisan 1105

58 Lucia Bronzetti 1099

60 Elisabetta Cocciaretto 1060

68 Camila Giorgi 1000

99 Sara Errani 738

153 Lucrezia Stefanini 493

247 Nuria Brancaccio 308

276 Silvia Ambrosio 269

294 Giorgia Pedone 232

