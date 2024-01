Ranking WTA (15 gennaio 2024), Jelena Ostapenko torna in top ten. Paolini 31ma, crolla Cocciaretto

Il ranking WTA è stato aggiornato questa mattina e, dopo la conclusione dei tornei 500 di Adelaide e 250 di Hobart, l’unica variazione in termini di posizioni nella top ten riguarda proprio il numero 10, ora occupato dalla lettone Jelena Ostapenko, che guadagna due posizioni.

Immobili tutte le altre tenniste, anche se non mancano i cambiamenti in termini di punti. In vetta c’è sempre la polacca Iga Swiatek, davanti alla bielorussa Aryna Sabalenka, con la kazaka Elena Rybakina al terzo posto, con quest’ultima che distanzia la statunitense Coco Gauff, quarta.

RANKING WTA

Lunedì 15 gennaio 2024

1 Iga Swiatek (Polonia) 9880

2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905

3 Elena Rybakina (Kazakistan) 6918

4 Coco Gauff (USA) 6660

5 Jessica Pegula (USA) 6065

6 Ons Jabeur (Tunisia) 4076

7 Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca) 3966

8 Maria Sakkari (Grecia) 3770

9 Karolina Muchova (Repubblica Ceca) 3590

10 Jelena Ostapenko (Lettonia) 3328

La numero 1 d’Italia resta Jasmine Paolini, la quale però cede una posizione e scivola al 31° posto a quota 1530, mentre Camila Giorgi ne guadagna due e si porta al numero 53, a quota 1120. Salgono di una piazza, invece, Lucia Bronzetti, 55ma con 1099, e Martina Trevisan, 59ma con 1045.

Crolla Elisabetta Cocciaretto, che perde 21 posizioni e scende al 66° posto a quota 1000. Resta alle porte della top 100 mondiale, infine, Sara Errani, stabile al 101° posto con 738 punti, così come rimane ferma al 126° posto Lucrezia Stefanini a quota 593.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 15 gennaio 2024

31 Jasmine Paolini 1530

53 Camila Giorgi 1120

55 Lucia Bronzetti 1099

59 Martina Trevisan 1045

66 Elisabetta Cocciaretto 1000

101 Sara Errani 738

126 Lucrezia Stefanini 593

202 Nuria Brancaccio 379

276 Silvia Ambrosio 267

295 Giorgia Pedone 232

