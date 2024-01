Ranking ATP: Alcaraz può superare Djokovic, Sinner in lotta con Medvedev. Gli scenari degli Australian Open

Nei quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis scenderanno in campo otto dei primi nove tennisti nel ranking ATP live aggiornato al termine degli ottavi: ma nessuno dei quattro che segue Sinner nel ranking può superarlo.

Domani l’azzurro, numero 4, affronterà il russo Andrey Rublev, che è il più vicino all’azzurro: il numero 5 vincendo il torneo arriverebbe infatti a quota 6650, ma l’italiano raggiungendo i quarti è già salito a quota 6710, e dunque è certo di difendere la posizione il 29 gennaio.

L’azzurro, inoltre, può guardare davanti a sé: per conquistare la terza posizione dovrà vincere il torneo, salendo così a quota 8310, sperando di non ritrovarsi di fronte, nell’ultimo atto, il russo Daniil Medvedev, il quale arrivando al massimo in semifinale si fermerebbe a quota 8265.

Il russo, invece, vincendo il torneo potrebbe anche diventare il nuovo numero 1, portandosi a quota 9465, mentre il serbo Novak Djokovic è attualmente a quota 9455. Ad ambire alla vetta è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, che per centrare l’obiettivo dovrà ottenere un risultato migliore del serbo agli Australian Open.

RANKING ATP VIRTUALE AL 22 GENNAIO

1 Novak Djokovic 9455

2 Carlos Alcaraz 9255

3 Daniil Medvedev 7865

4 Jannik Sinner 6710

5 Andrey Rublev 5050

6 Alexander Zverev 4630

7 Holger Rune 3685 (eliminato agli Australian Open)

8 Hubert Hurkacz 3540

9 Taylor Fritz 3195

Foto: LaPresse