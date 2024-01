Rally Montecarlo 2024, Neuville in trionfo con la Hyundai. Sul podio le Toyota di Ogier ed Evans

Dopo una lunga ed esaltante rimonta completata ieri sera, Thierry Neuville si scatena nella giornata conclusiva e vince il Rally Montecarlo 2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale WRC. Seconda affermazione nell’evento del Principato (la prima fu nel 2020) per il belga, che raggiunge inoltre quota 20 successi complessivi in carriera.

Bottino pieno a livello di punti in campionato per il portacolori della Hyundai, capace di imporsi in tutte e tre le prove speciali odierne (e di conseguenza anche nella nuova graduatoria parziale della domenica) tra cui la Power Stage finale (che garantiva 5 punti bonus al primo classificato), trionfando con un vantaggio di 16″ sul suo grande avversario Sebastien Ogier.

Il fuoriclasse francese, nove volte vincitore del rally monegasco, si è confermato un top driver nonostante il suo attuale ruolo di pilota part-time nel WRC per Toyota, attestandosi in seconda posizione assoluta (terza di giornata) e anche nella prova speciale conclusiva. Podio completato in terza piazza dalla GR Yaris Rally1 Hybrid del gallese Elfyn Evans, che paga 45″ dalla vetta classificandosi secondo nella graduatoria domenicale ma non andando oltre il quarto posto nella Power Stage.

Settimana deludente per un altro pretendente al titolo mondiale come l’estone Ott Tanak, reduce dal ritorno in Hyundai dopo una stagione fallimentare con la Ford in M-Sport, distante dalla lotta per il podio e relegato in quarta piazza a quasi due minuti di distacco dal vincitore. Da segnalare il buon exploit in extremis del giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) con il terzo tempo nella Power Stage.

Foto: Nikos Katikis/DPPI/IPA Sport