Quanto si guadagna agli Australian Open 2024? Il montepremi per il vincitore e le cifre turno per turno

Gli Australian Open 2024 andranno in scena da domenica 14 a domenica 28 gennaio. Sul cemento di Melbourne (Australia) si disputerà il primo Slam della stagione di tennis. Ci sarà da divertirsi e a motivare ulteriormente i campioni della racchetta sarà un montepremi particolarmente ricco e che ammonta addirittura a 86,5 milioni di dollari australiani (circa 53,08 milioni di euro).

Ai vincitori degli Australian Open spetteranno 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,93 milioni di euro, assegni identici per uomini e donne). I finalisti perdenti dovranno invece accontentarsi di circa 1,058 milioni di euro, belle cifre di consolazione per i semifinalisti (circa 607.600 euro) e anche per gli eliminati ai quarti di finale (circa 368.200 euro).

Basta essere nel tabellone principale per incassare circa 73.600 euro, vincendo una partita si tocca quota 110.400 euro! Di seguito il montepremi dettagliato, tutti i premi e quanti soldi guadagnano i giocatori agli Australian Open 2024.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2024

VINCITORE: 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,93 milioni di euro)

FINALISTA: 1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,058 milioni di euro)

SEMIFINALISTI: 990.000 dollari australiani (circa 607.600 euro)

QUARTI DI FINALE: 600.000 dollari australiani (circa 368.200 euro)

OTTAVI DI FINALE: 373.000 dollari australiani (circa 230.100 euro)

TERZO TURNO: 255.000 dollari australiani (circa 156.500 euro)

SECONDO TURNO: 180.000 dollari australiani (circa 110.400 euro)

PRIMO TURNO: 120.000 dollari australiani (circa 73.600 euro)

MONTEPREMI TOTALE: 86,5 milioni di dollari australiani (circa 53,08 milioni di euro)

Foto: Lapresse

