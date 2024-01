Quando torna Dominik Paris: settimana di pausa, le date e il programma fitto dei prossimi appuntamenti

Il prossimo fine settimana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile, in programma ad Adelboden, in Svizzera, sarà dedicato alle discipline tecniche, dunque l’appuntamento per i velocisti con le prime gare del nuovo anno solare è rimandato alla settimana successiva.

Le discipline veloci inaugureranno il 2024 sempre sulla neve elvetica, ma a Wengen, e Dominik Paris vorrà certamente essere tra i protagonisti, dato che si disputeranno due discese giovedì 11 (recupero di Beaver Creek) e sabato 13, mentre venerdì 12 ci sarà spazio per un superG.

I velocisti, però, saranno chiamati all’opera già a partire da martedì 9 e mercoledì 10, con le due prove cronometrate, delle quali almeno una sarà obbligatoria per disputare le discese, mentre domenica 14 il fine settimana si chiuderà con lo slalom speciale, ma ovviamente Paris non sarà al via.

CALENDARIO SCI ALPINO

Wengen (Svizzera)

Martedì 9 gennaio, orario da definire: prima prova cronometrata discesa maschile

Mercoledì 10 gennaio, orario da definire: seconda prova cronometrata discesa maschile

Giovedì 11 gennaio, ore 12.30: prima discesa maschile (recupero Beaver Creek)

Venerdì 12 gennaio, ore 12.30: superG maschile

Sabato 13 gennaio, ore 12.30: seconda discesa maschile

Domenica 14 gennaio: ore 10.15 1a manche slalom maschile, ore 13.15 2a manche slalom maschile

