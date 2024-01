Quando lo sci alpino questo fine settimana? Orari Kitzbuehel e Jasna, programma gare, dove vederle in tv e streaming

Da domani si inizia a fare davvero sul serio. Prosegue, infatti, senza soluzioni di continuità l’intensissimo gennaio della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Il Circo Bianco è pronto per tornare subito in azione per un’altra serie di gare di estrema importanza per entrambi i comparti.

Gli uomini saranno di scena nel weekend più importante dell’anno, quello di Kitzbuehel. Sulle nevi austriache, e sulla mitologica pista “Streif” vedremo un programma quanto mai ricco con due discese e uno slalom. Si inizierà nella giornata di domani, venerdì 19 gennaio alle ore 11.30, con la prima discesa, quindi replica il giorno successivo allo stesso orario. Domenica 21 gennaio, infine, si chiuderà con il classico slalom (prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30).

Il comparto femminile, invece, sarà di scena nella tappa slovacca di Jasna nella quale vivremo un gigante (prima manche ore 9.30, seconda ore 13.00) e uno slalom (prima manche ore 9.30, seconda ore 12.15). Le azzurre proveranno a brillare tra le porte larghe, mentre tra i rapid gates urge una scossa.

Come seguire gli eventi in tv? La prima discesa maschile sarà su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211), come le due gare di Jasna. La seconda discesa maschile sarà su Rai2 e Eurosport 2 (211). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024

Venerdì 19 gennaio

Ore 11.30 discesa maschile #1 Kitzbuehel – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Sabato 20 gennaio

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Jasna – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Ore 11.30 discesa maschile #2 Kitzbuehel – diretta su Rai2 e Eurosport 2 (211)

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Jasna – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Domenica 21 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Jasna – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Kitzbuehel – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Jasna – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel – diretta su RaiSportHD (227 e 58 dgt) e Eurosport 2 (211)

Foto: FISI Pentaphoto