Quando gareggia Sofia Goggia? Orari Kranjska Gora, programma, tv. E avrà un pettorale migliore…

La Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino ripartirà domani, sabato 6 gennaio, con il sesto gigante stagionale, previsto a Kranjska Gora (Slovenia), con la prima manche in programma alle ore 09.30 e la seconda run con l’inversione delle migliori 30 a partire dalle ore 12.30.

Grazie al piazzamento nella World Cup Starting List di specialità saranno nel primo gruppo di merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone e Marta Bassino, mentre Sofia Goggia è rientrata nel secondo gruppo di merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la 15ma posizione.

L’azzurra, in verità, è 16ma, ma davanti a lei c’è la francese Tessa Worley, che si è ritirata al termine della scorsa stagione: anche se tutte le atlete che la precedono dovessero essere al via a Kranjska Gora, Sofia Goggia sarà inserita nel secondo gruppo di merito, potendo avere in sorte un pettorale tra l’8 ed il 15.

Il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) vedrà la diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine sarà garantita da OA Sport la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO SCI ALPINO

Sabato 6 gennaio 2024

Ore 09.30: 1a manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

Ore 12.30: 2a manche gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

