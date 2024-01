Pattinaggio artistico, Beccari-Guarise: “Siamo esplosi tre volte di gioia. Nel libero pattinato per noi stessi”

Una giornata indimenticabile per Lucrezia Beccari e Matteo Guaurise. Il binomio italiano di recente formazione ieri ha infatti vinto a sorpresa la gara delle coppie ai Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, mettendo pressione alla concorrenza grazie al miglior programma libero mai pattinato in carriera, valutato 132.14 (69.09, 63.05) per il totale di 199.19.

Una medaglia d’oro meravigliosa, arrivata al nono tentativo per Matteo che, con l’ex partner Nicole Della Monica, ha più volte sfiorato il podio spesso mancandolo per pochissimi centesimi (vedasi gli Europei 2019 con la beffa di Boikova-Kozlovskii, avanti di soli 14 centesimi). Un riconoscimento importante per un’avventura che, però, è appena cominciata.

Una volta giunti in mixed zone gli azzurri non hanno trattenuto la gioia: “Siamo “esplosi” 3 volte – ha detto Matteo ai microfoni di Golden Skate – quando abbiamo vinto una medaglia, quando abbiamo vinto l’argento e quando abbiamo capito di aver vinto l’oro. Abbiamo lavorato tanto per questo risultato. Ultimamente il programma corto è sempre andato bene ma nel lungo non siamo mai riusciti a pattinarlo come volevamo. Oggi abbiamo voluto farlo, non per la classifica, ma per noi stessi. È davvero fantastico essere Campioni Europei. Ieri in conferenza stampa, con la piccola medaglia, ho detto che volevo tornare a casa con un risultato. È stata durissima questa volta, ma lo volevamo davvero, lavoriamo tanto e il risultato sta venendo fuori e siamo molto contenti”.

A fargli eco Lucrezia Beccari: “Ancora non ho realizzato quanto successo. Sono molto felice per la nostra prestazione, perché abbiamo fatto quello che sappiamo di poter fare, e ovviamente sono davvero felice per la medaglia perché è la mia prima medaglia importante.I nostri compagni di squadra Rebecca e Filippo e Sara e Niccolò ci aiutano molto e fanno parte di una squadra forte”.

Foto: IPA Agency/Tomasz Jastrzebowski

