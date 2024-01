Panathinaikos-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: programma, dove vederla, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il ventiquattresimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi mercoledì 31 gennaio all’Oaka Altion di Atene – inizio del match alle ore 20:15 – contro i greci del Panathinaikos nel match valido per la ventiquattresima giornata della regular season 2023-2024.

Torna in campo questa sera l’EA7 Emporio Armani Milano e per la ventiquattresimoa giornata dell’Eurolega sfiderà il Panathinaikos all’Oaka Altion di Atene. E dopo la bella vittoria, seppur sofferta, ottenuta contro il Barcellona Melli e compagni sono chiamati a un difficile colpo su uno dei parquet più ostici del Vecchio Continente e farlo contro una formazione attualmente quarta in classifica.

Con la zona playin sempre distante due successi, per Milano ogni match è decisivo e vincere in Grecia è fondamentale per non alzare bandiera bianca nella corsa alla post season europea. Ettore Messina in questi giorni ha ritrovato prima Maodo Lo e poi Nikola Mirotic e può presentarsi ad Atene quasi con il roster al completo. Attenzione, però, perché il Pana in casa quest’anno è caduto solo tre volte, anche se nell’ultimo turno ha perso in trasferta contro il Maccabi, fermando così una striscia di 4 successi.

Palla a due che verrà alzata all’Oaka Altion di Atene alle ore 20:15. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO PANATHINAKOS-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Mercoledì 31 gennaio

Ore 20:15 Panathinakos Atene – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA PANATHINAKOS-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo