Pallanuoto, Mondiali 2024: le favorite. Spagna e Ungheria in pole, Italia e le balcaniche in seconda fila

Tutto pronto per la seconda di tre manifestazioni importanti in quest’annata lunghissima per la pallanuoto. Dopo gli Europei, che al maschile si sono svolti in Croazia, ecco subito i Mondiali a Doha, poi tra cinque mesi sarà tempo di parlare delle Olimpiadi di Parigi.

Tra gli uomini il lotto di favorite è sicuramente più ampio rispetto al femminile, con un livello generale che è sul medio-alto. Spagna ed Ungheria partono sicuramente in pole per il titolo: sono le ultime due campionesse uscenti, con gli iberici che hanno ottenuto anche il titolo continentale a Zagabria, mentre i magiari arrivano in Qatar in gran spolvero dopo aver fatto riposare le proprie stelle nella manifestazione europea.

Alle loro spalle ecco diverse outsiders, a partire dall’Italia. Gli azzurri arrivano al top della forma dopo il bronzo agli Europei: devono conquistare il pass olimpico per Parigi e non possono permettersi di sbagliare. Discorso simile per il Montenegro, mentre la Grecia ha già in tasca il biglietto per la Francia, ma vuol comunque confermarsi sul podio iridato.

Occhio a Serbia e Croazia che sembrano essere tornate le superpotenze di un tempo: non sono più devastanti, ma possono creare parecchi grattacapi alle altre big.

Foto: IPA