Pallanuoto, la Final Four di Champions League si giocherà a Malta fino al 2026

European Aquatics ha annunciato che la Final Four della Champions League di pallanuoto maschile sarà ospitata nel 2024, nel 2025 e nel 2026 a Malta, presso il National Pool Complex: la candidatura ha avuto il pieno sostegno del Governo maltese.

Dopo la prima fase a gironi, i quarti di finale, quest’anno composti da due raggruppamenti da quattro squadre, scatteranno dopo la pausa per i Mondiali e vedranno protagoniste Novi Beograd, Jadran Split, Pro Recco, Marsiglia, Barceloneta, Brescia, Ferencvaros ed Olympiacos.

La conferma della sede delle Final Four fa parte dei numerosi adattamenti al calendario europeo 2024 approvati da European Aquatics, che riguardano nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, Open Water Cup e nuoto in corsia.

ADATTAMENTI CALENDARIO EUROPEO 2024

Nuoto artistico

Giovani, 22 – 26 maggio 2024 Atene, Grecia – Nessun cambiamento

Junior, 28 giugno – 2 luglio 2024 Cottonera, Malta – Nuove date

Tuffi

Junior, 8 – 14 luglio 2024 Rzeszow, Polonia – Nuove date e nuovo organizzatore

Nuoto in acque libere

Junior, 5 – 7 luglio 2024 Vienna, Austria – Nuove date e nuovo organizzatore

Open Water Cup

Tappa 1 16 marzo 2024 – Eilat, Israele (da confermare)

Tappa 2 18 maggio 2024 – Piombino, Italia

Tappa 3 29 giugno 2024 – Barcellona, Spagna

Tappa 4 31 agosto 2024 – Ohrid, Macedonia del Nord

Tappa 5 14 settembre 2024 – Belgrado, Serbia

Tappa 6 21 settembre 2024 – Ražanac, Croazia

Nuoto in corsia

Junior, 2 – 7 luglio 2024 Vilnius, Lituania – Nessun cambiamento

